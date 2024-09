Φλέγεται ο Λίβανος: Ολονύκτιο σφυροκόπημα από το Ισραήλ - «Μια χερσαία εισβολή θα προκαλέσει σκηνές Αποκάλυψης»

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε περίπου 100 εκτοξευτήρες» και «άλλες τρομοκρατικές υποδομές», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, που υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να «κατεδαφίζει υποδομές και δυνατότητες» του σιιτικού κινήματος για να «υπερασπίσει το κράτος του Ισραήλ».

??The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure.

For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having turned southern Lebanon into…