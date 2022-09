«Φλέγεται» το Ιράν: Πάνω από 30 νεκροί μετά τις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί - Βίντεο

«Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (...) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

This is the real #Iran. Compulsory hejab is not part of our culture. #IranProtests#Mahsa_Amini#????_?????pic.twitter.com/3bLS5pTtzf