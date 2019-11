Φλέγεται το Χονγκ Κονγκ: Εγκλωβισμένοι στο Πολυτεχνείο δεκάδες διαδηλωτές

ΠΗΓΗ: ant1news, BINTEO: AFP

Μετά από μία ακόμα νύχτα συγκρούσεων στο σημείο, οι διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι τους τελειώνουν τα αποθέματα φαγητού. Κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να «δραπετεύσουν», όμως πολλοί είναι που βρίσκονται ακόμα μέσα στο campus, φοβούμενοι τις ποινές με τις οποίες υποστηρίζουν ότι τους απειλούν οι αστυνομικοί ότι θα τους επιβληθούν, αν συλληφθούν. Κάποιοι από τους εγκλωβισμένους έχουν καταγραφεί να βγαίνουν από το κτίριο ακόμα και με σχοινιά.

The dramatic way some radicals at Hong Kong Polytechnic University escaped to waiting motorbikes pic.twitter.com/FpfH7gUTie