Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του - Real.gr
Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

14:31, 06/12/2025
Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε σε δρόμο στη Φλόριντα όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 4,2 μέτρων και βάρους 600 λιβρών βρέθηκε να κινείται στη μέση του οδοστρώματος.

Το περιστατικό απαθανάτισαν οδηγοί που είδαν το τεράστιο ερπετό να εμποδίζει πλήρως τη ροή της κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ειδικός στους αλιγάτορες, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή επτά αστυνομικών για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το ζώο από τον δρόμο. Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα λόγω του μεγέθους και της έντονης κινητικότητας του αλιγάτορα, ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Οι αρχές της Φλόριντα υπενθυμίζουν ότι την εποχή αυτή οι αλιγάτορες μετακινούνται συχνότερα λόγω θερμοκρασιών και αναζητούν πηγές νερού, γεγονός που αυξάνει τα περιστατικά εμφάνισής τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή οδικούς άξονες.

Ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία λίγο μετά την απομάκρυνση του ζώου, ενώ οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιχειρούν ποτέ να πλησιάσουν άγρια ερπετά.

14:31 06/12
