Φλόριντα: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους - Τρεις νεκροί - Real.gr

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε πανικό στην περιοχή Boca Raton, καθώς κατέληξε στις σιδηροδρομικές γραμμές δίπλα σε δρόμο ευρείας κυκλοφορίας, ενώ σύντομα ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρχές.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα αποκαΐδια του αεροσκάφους και τις φλόγες που τύλιξαν τους φοίνικες κατά μήκος του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.

Ένα άτομο υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του, δήλωσε ο Michael LaSalle, βοηθός αρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μπόκα Ρατόν, σε συνέντευξη Τύπου.

The plane was a Cessna 310R with a passenger capacity of 4-6 people – it was seen circling the airport possibly burning fuel before the crash. pic.twitter.com/FBl5YzUf67

ANOTHER plane has crashed – this time in in Boca Raton, Florida.

Ο πιλότος του αεροπλάνου ανέφερε προβλήματα στο πηδάλιο λίγο πριν από τη συντριβή, δήλωσε στο NBC News πηγή με γνώση της κατάστασης.

Το αεροσκάφος Cessna 310 έφευγε από το αεροδρόμιο του Μπόκα Ρατόν όταν κατέπεσε γύρω στις 10:20 π.μ. ώρα Ελλάδας και κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ταλαχάσι.

Το αεροπλάνο φάνηκε να κάνει κύκλους στον αέρα πριν γυρίσει πίσω προς το αεροδρόμιο της Μπόκα Ρατόν, μετέδωσε το NBC South Florida. Μάρτυρες που εργάζονται στην περιοχή ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να πετάει χαμηλά και στη συνέχεια ένιωσαν το κτίριο να τρέμει.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση στο X λίγο πριν από τις 11 π.μ. ότι η περιοχή Military Trail και Glades Road έκλεισε λόγω του δυστυχήματος.

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I’m certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn’t.

If you’re in @CityBocaRaton stay away from military trail near… pic.twitter.com/C1Zu2WCxHT

— D on X (@DrDronezChannel) April 11, 2025