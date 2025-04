Φλόριντα: Νέα στοιχεία για τον δράστη της ένοπλης επίθεσης με δύο νεκρούς - Τον είχε απαγάγει η μητέρα του - Real.gr

Νέες πληροφορίες αποκαλύφθηκαν για τον δράστη της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστημιούπολη του Ταλαχάσι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή του δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη πέντε.

Όπως αποκάλυψε η New York Post επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα, πριν από δέκα χρόνια η βιολογική μητέρα του φερόμενου ως δράστη, Phoenix Ikner, τον απήγαγε και διέφυγε στη Νορβηγία εν μέσω μιας διαμάχης για την κηδεμονία.

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2015, η Anne-Mari Eriksen πήρε τον 11χρονο τότε γιο της και ταξίδεψαν στη σκανδιναβική χώρα, παραβιάζοντας τους όρους της συνεπιμέλειας που είχε με τον Christopher Ikner. Η Anne-Mari Eriksen είπε στον πατέρα του δράστη ότι θα τον πήγαινε στη Νότια Φλόριντα για ανοιξιάτικες διακοπές, σύμφωνα με έγγραφο από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Leon.

Ο Anne-Mari Eriksen και ο Phoenix Ikner – ο οποίος εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσε το βιολογικό του όνομα Christian Gunnar Eriksen- έχουν αμερικανική και νορβηγική υπηκοότητα.

«Αντί να παραμείνει στη Νότια Φλόριντα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έφυγε από τη χώρα μαζί του κατά παράβαση της συμφωνίας επιμέλειας», αναφέρεται στο έγγραφο.

Ο Christopher Ikner ανακάλυψε ότι ο γιος του είχε απαχθεί, όταν ο 11χρονος του το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος.

Η Anne-Mari Eriksen – η οποία είχε δικαίωμα επιμέλειας αλλά η συμφωνία όριζε ότι δεν μπορούσε να τον πάρει από τη χώρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση – είπε ότι θα επέστρεφε το αγόρι στις ΗΠΑ και τον πατέρα του στις 27 Μαρτίου, αλλά δεν το έκανε.

Τότε ο Christopher Ikner ειδοποίησε τις αρχές, λέγοντας ότι ο γιος του «έχει αναπτυξιακές καθυστερήσεις και ειδικές ανάγκες», τις οποίες φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει χωρίς πρόσβαση στους τακτικούς γιατρούς του.

Το έγγραφο αναφέρει ότι ο Phoenix Ikner «λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για διάφορα θέματα υγείας και ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων μια διαταραχή της αυξητικής ορμόνης και ΔΕΠΥ».

Η Anne-Mari Eriksen δεν επέστρεψε στις ΗΠΑ μέχρι τις 27 Ιουλίου 2015, όταν συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood. Δεν αρνήθηκε την παράνομη απομάκρυνση του παιδιού από τη Φλόριντα.

Μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2015, η Anne-Mari Eriksen κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και δυσφήμιση εναντίον του Christopher Ikner, της συζύγου του Jessica Ikner, καθώς και δύο άλλων συγγενών τους.

«Η συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη που προκλήθηκε στο ανήλικο παιδί θα είναι εμφανής για χρόνια, και θα απαιτήσει συμβουλευτική και δεδομένου ότι το παιδί είναι στην ηλικία των 11 ετών, θα έχει επιπτώσεις στη μνήμη από τις συμπεριφορές όλων των κατηγορουμένων για τους ψευδείς ισχυρισμούς που έγιναν για τη μητέρα του, και για τη γονική αποξένωση της στενής σχέσης

του ανήλικου παιδιού», αναφέρεται στην αγωγή.

Η Eriksen ζήτησε αποζημίωση 80.000 δολαρίων που θα χρησιμοποιηθούν για το ταμείο του παιδιού για το κολέγιο. Τελικά η μήνυση απορρίφθηκε επτά μήνες αργότερα.

Ο Christian Gunnar Eriksen άλλαξε το όνομά του σε Phoenix Ikner το 2020. Ο 20χρονος σήμερα κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ στην πανεπιστημιούπολη του Ταλαχάσι, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους πέντε το απόγευμα της Πέμπτης.

FSU shooter’s biological mom kidnapped him and fled to Norway amid bitter custody battle decade before deadly rampage https://t.co/oGP0uK4yhk pic.twitter.com/P7IBW8K8oj

— New York Post (@nypost) April 18, 2025