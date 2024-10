Φλόριντα: Έκλεισε τον φίλο της σε βαλίτσα και τον άφησε να πεθάνει από ασφυξία - Οι εκκλήσεις για βοήθεια

«Πρόκειται για μια πραγματικά φρικτή δολοφονία. Κανείς δεν αξίζει αυτόν τον βασανιστικό θάνατο, να προσπαθεί να πάρει ανάσα μέσα σε μια βαλίτσα. Σήμερα, αποδόθηκε δικαιοσύνη με την καταδίκη της Σάρα Μπουν», δήλωσε ο Εισαγγελέας Άντριου Μπέιν. Ο δικηγόρος της 47χρονης, Τζέιμς Όουενς, είπε ότι η εντολέας του πάσχει από το «σύνδρομο κακοποιημένης συζύγου».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσή της στη δίκη, η Μπουν ισχυρίστηκε ότι έπινε με το θύμα το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου 2020, όταν ο Τόρες πρότεινε ξαφνικά να παίξουν κρυφτό. Στη συνέχεια, εκείνος μπήκε για πλάκα σε μια μεγάλη βαλίτσα και η Μπουν τον έκλεισε μέσα, συνεχίζοντας το «αστείο» του. Ωστόσο, είχε την πρόθεση να του «δώσει ένα μάθημα» εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς.

Η Μπουν κατέθεσε ότι, ενώ ο Τόρες ήταν παγιδευμένος στη βαλίτσα, απείλησε πως αν έβγαινε έξω θα «την τελείωνε» Ο Τόρες άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή και να την παρακαλούσε να τον ελευθερώσει, αλλά εκείνη αρνούνταν.

Σε βίντεο που τράβηξε η ίδια από το περιστατικό, ακούγεται να τον ειρωνεύεται, υπενθυμίζοντάς του τις φορές που την είχε χτυπήσει, ενώ εκείνος καλούσε μάταια σε βοήθεια.

"Sarah! I can't breathe!" The jury sees the biggest piece of evidence in FL v. #SarahBoone, her video recording of #JorgeTorres zipped into the suitcase.

The video shows her boyfriend begging for help many times before he suffocated to death.#CourtTV - #SuitcaseMurderTrialpic.twitter.com/hNnGYQSjDz