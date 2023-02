Φλόριντα: Ένοπλος σκότωσε 3 ανθρώπους μεταξύ των οποίων κοριτσάκι 9 ετών - Νεκρός και δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ στο σημείο

Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13, διευκρίνισε ο σερίφης Μίνα.

Multiple people shot along with News reporters and photographers 'shot at' while covering deadly shooting that happened this morning. Police say a passenger fired numerous shots… https://t.co/WwwVb7z6tS pic.twitter.com/x5u5ei32Nj

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Φέρεται να δολοφόνησε τη νέα μέσα σε αυτοκίνητο μερικές ώρες προτού σκοτώσει εννιάχρονο κορίτσι και τραυματίσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον κ. Μίνα δεν είναι σαφή τα κίνητρα καμιάς από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες πιστεύεται πως γνώριζε το πρώτο θύμα.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5