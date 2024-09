Φλόριντα: «Επελαύνει» με 150 χλμ./ώρα ο τυφώνας «Χέλεν»

Στις ΗΠΑ, «μια καταστροφική και φονική καταιγίδα θα μπορούσε να πλήξει την Ακτή Μπιγκ Μπεντ», στο βόρειο τμήμα της Φλόριντας, «όπου οι πλημμύρες θα μπορούσαν να φθάσουν σε ύψος 6 μέτρων μαζί με καταστροφικά κύματα», συμπλήρωσε το NHC, το οποίο επισημαίνει πως η ενδοχώρα δεν αναμένεται να εξαιρεθεί.

Γειτονικές πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πόλη της Ατλάντας στην Τζόρτζια αναμένει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις αύριο.

«Η διοίκηση Μπάιντεν-Χάρις είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Φλόριντα και σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες που θα βρεθούν στην πορεία της καταιγίδας», επισήμανε ο Λευκός Οίκος, αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη σε σύσκεψη για το θέμα.

We are not even in Hurricane Helen’s path but just the storms surrounding it has all of South Florida on Tornado ??? Watch til 8pm tonight. Pray for Tallahassee as it’s in its direct path, could be Category 4 when it hits. pic.twitter.com/8vXGXfzfft