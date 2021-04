Φλόριντα: Κίνδυνος κατάρρευσης δεξαμενής τελμάτων - Απειλείται τεράστια πλημμύρα και περιβαλλοντική καταστροφή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι κάτοικοι 300 και πλέον κατοικιών έλαβαν εντολή των αρχών να απομακρυνθούν αμέσως από την περιοχή, νότια από τη μεγαλούπολη Τάμπα.

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση περισσότερων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της δυνητικής κρίσης στη βιομηχανική εγκατάσταση Πάινι Πόιντ, άλλοτε εργοστάσιο φωσφορικού άλατος, συστατικού λιπασμάτων.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/ghaYtZ86Y1pic.twitter.com/IDgwmQXloK