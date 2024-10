Φλόριντα: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Μίλτον

Στη δυτική ακτή της Φλόριντα επελαύνει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10/10) ο τυφώνας Μίλτον, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις ενώ υπάρχουν αναφορές και για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι καθώς ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει τη Φλόριντα από τη νύχτα, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους της κομητείας, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα.

Ο κυκλώνας ισοπέδωσε ένα κτίριο που στέγαζε μια κοινότητα συνταξιούχων στην κομητεία, δήλωσε ο τοπικός σερίφης στο CNN.

Ο κυκλώνας Μίλτον, μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν.

Ο «Μίλτον» έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα «κοντά στο Σιέστα Κι στην κομητεία Σεϊρασότα», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στην ενημέρωσή του στις 20:30 τοπική ώρα χθες (03:30 ώρα Ελλάδας σήμερα).

Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

Τουλάχιστον 2 θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων έπειτα από πιθανολογούμενο ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι Κιθ Πίρσον. Η υπηρεσία του δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

The water has been sucked out of Tampa Bay by Milton. Happened fast. pic.twitter.com/8ghtF5SZYx — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

Ο Πίρσον εκτίμησε επίσης ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία αυτή, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες σε πάνω από έναν αιώνα στη Φλόριντα».

Ο ΝτεΣάντις εξέφρασε την ελπίδα τα χειρότερα από το πέρασμα του κυκλώνα να αποφευχθούν χάρη στη άφιξή του στην ξηρά πριν από την παλίρροια. Οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι ακόμη υπάρχει πιθανότητα η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε έως και 4 μέτρα.

Ο Μίλτον προξένησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους, σημείωσε επίσης ο κυβερνήτης της Φλόριντα, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστράφηκαν περίπου 125 σπίτια, τα πιο πολλά λυόμενα.

Εξάλλου πάνω από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά στην πολιτεία αντιμετωπίζουν διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με τον ειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Live η πορεία του τυφώνα:

Η Φλόριντα, η τρίτη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ, που προσελκύει επίσης πολλούς τουρίστες, είναι συνηθισμένη στους κυκλώνες.

Ωστόσο η κλιματική αλλαγή, προκαλώντας την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, καθιστά πιθανότερη την γρήγορη ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πιο έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο καθηγητής Τζον Μάρσαμ, που ειδικεύεται στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, σημείωσε ότι «πολλές πτυχές του Ελίν και του Μίλτον ανταποκρίνονται» απολύτως σε αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

«Οι κυκλώνες χρειάζονται ζεστούς ωκεανούς για να σχηματιστούν και οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών τροφοδοτούν αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες. Ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερο νερό, προκαλώντας περισσότερες βροχές και πλημμύρες», εξήγησε.

Την ίδια ώρα, «η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή προκαλεί επιδείνωση των πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές», τόνισε.

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι θερμοκρασίες του Βόρειου Ατλαντικού αυξάνονται συνεχώς σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τα δεδομένα της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

#Milton expected to remain a hurricane while it crosses the Florida Peninsula. For the latest on #Milton in the overnight hours, see these resources. ?? https://t.co/0enwct6pkzpic.twitter.com/9TeL92MkIK — NOAA (@NOAA) October 10, 2024

Ο Μπάιντεν κατηγορεί τον Τραμπ για «σωρεία ψεμάτων»

Στο μεταξύ Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των δύο αυτών κυκλώνων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Μπάιντεν κατηγόρησε τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ για «σωρεία ψεμάτων», αφού αυτός κατηγόρησε την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου ότι έκανε πολύ λίγα και πολύ αργά.

Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά αναφέρεται με σκεπτικισμό στο θέμα τις κλιματικής αλλαγής, κατηγορεί εδώ και μέρες και χωρίς να επικαλείται κάποιο στοιχείο, τους Δημοκρατικούς ότι «έκλεψαν τα χρήματα» της FEMA για «να τα δώσουν στους παράνομους μετανάστες τους».

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, χαρακτήρισε χθες «επικίνδυνες» και «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του αυτές.