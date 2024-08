Φλόριντα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Ντέμπι - Κίνδυνος για καταστροφικές πλημμύρες - BINTEO

Ένας οδηγός ημιρυμουλκούμενου οχήματος έχασε επίσης τη ζωή του κοντά στην Τάμπα πέφτοντας σε ένα κανάλι.

Storm Debby slams Florida's Gulf Coast before weakening into a tropical storm by mid-morning https://t.co/t1YgZfSZ5epic.twitter.com/R9WwimuAYe