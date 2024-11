Φλόριντα: Υποδυόταν τον Ίλον Μασκ για να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα

Ο κατηγορούμενος, όπως αναφέρει η New York Post, φέρεται να επικοινωνήσει με τη γυναίκα το 2023 μέσω του Facebook, προσποιούμενος ότι είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX. Κατάφερε να την πείσει να του εμπιστευθεί τα χρήματά της, υποσχόμενος ότι θα λάβει κερδίσει 55 εκατομμύρια δολάρια από την «επένδυσή» της.

Σύμφωνα με τον σύζυγο του θύματος, ο άνδρας απέσπασε συνολικά από τη γυναίκα περίπου 600.000 δολάρια.

Η αστυνομία του Μπράντεντον ενημερώθηκε για την υπόθεση από τις Αρχές του Φρίσκο, στο Τέξας, που ερευνούσαν μια παρόμοια απάτη. Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τα μισά χρήματα της γυναίκας κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον Μόινιχαν και στην εταιρεία του, Jeff’s Painting and Pressure Washing LLC.

BPD's Elder Fraud Unit arrested “Elon Musk” on Wednesday for grand theft. Jeffrey Moynihan, Jr., 56, is accused of impersonating @elonmusk to defraud an elderly woman out of $250K - although the actual sum could be much higher. Read more: https://t.co/RgsLlrpEjcpic.twitter.com/vAmdY2S6U6