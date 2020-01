Φόβοι για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Η επόμενη μέρα μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ στο Ιράκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν την ίδια ώρα που το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εξαπολύσει το πλήγμα που πέντε ημέρες νωρίτερα σκότωσε τον Σουλεϊμανί.

Τα πλήγματα αυτά αποτελούν την πρώτη απάντηση της Τεχεράνης στον φόνο του αρχιτέκτονα της στρατηγικής της στη Μέση Ανατολή και εγείρουν ανησυχίες για κλιμάκωση της περιφερειακής έντασης ή ακόμη και για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει ανοικτή σύγκρουση, παρόλο που Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι γρήγορα φάνηκαν να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την κατάσταση.

Η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των στρατιωτών της. Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία για θύματα προς το παρόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη βρίσκονται σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Από την πλευρά της η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

«Νέα φάση»

«Η αποτίμηση των ζημιών και των θυμάτων είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αργότερα σήμερα θα κάνει δηλώσεις.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.