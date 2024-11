Φόβοι στη Γερμανία λόγω Ρωσίας: Οι πολίτες καλούνται να μετατρέψουν τα υπόγεια σε καταφύγια

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα πάρει αρκετό χρόνο, στο οποίο θα συμμετέχουν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας σε Καταστροφές και άλλες Αρχές.

?? Germany is drawing up a list of bunkers that could provide emergency shelter for civilians, the interior ministry has said, at a time of rising tensions with ???? https://t.co/tqkxuXgBdP