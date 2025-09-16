Φοιτητές που διαμαρτύρονταν υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν το μάθημα και τραυμάτισαν καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Πίζας - Real.gr

Ο καθηγητής, ο οποίος υπέβαλε μήνυση για το συμβάν, χαρακτηρίστηκε «σιωνιστής».

Εισβολή έκανε σήμερα ομάδα φοιτητών που διαμαρτυρόταν υπέρ της Παλαιστίνης, στο Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Οι φοιτητές διέκοψαν το μάθημα που γινόταν στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και εκείνη την ώρα δίδασκε αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικού δικαίου.

Ο καθηγητής ο οποίος επιχείρησε να αποτρέψει τους φοιτητές να προχωρήσουν σε κατάληψη της αίθουσας τραυματίστηκε και υπέστη κακώσεις, για τις οποίες μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου.

Στα κοινωνικά δίκτυα της εν λόγω ομάδας φοιτητών έγινε ανάρτηση που αιτιολογούσε την κατάληψη. «Αποφασίσαμε να καταλάβουμε το μάθημά του (καθηγητή), ακυρώνοντάς το, και να καταλάβουμε όλο το χώρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Παλαιστίνη».

View this post on Instagram A post shared by Studentə per la Palestina – Pisa (@studentxpalestina_pisa)

Ο καθηγητής, ο οποίος υπέβαλε μήνυση για το συμβάν, χαρακτηρίστηκε «σιωνιστής».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ομάδα φοιτητών ανακοίνωσε επίσης ένα συλλαλητήριο στην Πίζα το βράδυ της 16/9, αλλά και μια απεργία για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Η υπουργός Πανεπιστημίου και Έρευνας, Άννα Μαρία Μπερνίνι, σε ανάρτησή της στο Χ, τόνισε πως «τα πανεπιστήμια δεν είναι ελεύθερες ζώνες όπου επιτρέπεται η διακοπή των μαθημάτων ή η επίθεση σε καθηγητές» και χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο για μια κοινωνία που αναγνωρίζει τις αξίες της δημοκρατίας και για μια ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως αυτή της Πίζας και ολόκληρης της Ιταλίας, που είναι ανοιχτή, ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς». Αφού εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον τραυματισμένο καθηγητή, η Ιταλίδα υπουργός ολοκλήρωσε λέγοντας πως «το να πλήττεις την ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει να επιτίθεσαι στην καρδιά της δημοκρατίας μας: πρέπει όλοι να την υπερασπιστούμε, χωρίς εξαιρέσεις».