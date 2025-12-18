Φον ντερ Λάιεν: Δεν φεύγω από τη Σύνοδο χωρίς λύση για Ουκρανία - Real.gr

«Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα φύγουν από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια», τόνισαν σήμερα, προσερχόμενοι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αντόνιο Κόστα υπενθύμισε ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν «τις πιεστικές» χρηματοδοτικές, αμυντικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και 2027 και τόνισε ότι σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, κερδίζει έδαφος η μία από τις δύο λύσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το λεγόμενο «Δάνειο Επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει επ’ αόριστον, με πρόσφατη απόφαση των κρατών-μελών της ΕΕ. «Αυτή η πρόταση έχει ευρεία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα εργαστούμε σήμερα πάνω σε αυτήν και αν χρειαστεί και αύριο. Δεν θα φύγουμε από το Συμβούλιο χωρίς τελική απόφαση που θα διασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα.

«Είναι ένα κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ένα συγκεκριμένο στόχο: δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία», πρόσθεσε από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής. Η ίδια υπενθύμισε τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 137 δισ. ευρώ για το 2026-2027, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. «Έχουμε δεσμευθεί ότι θα καλύψουμε το ένα τρίτο αυτών, δηλαδή 90 δισεκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει δύο προτάσεις: η μία αφορά χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσα από κοινό δανεισμό με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και η δεύτερη το Δάνειο Επανορθώσεων. «Σήμερα θα συζητήσουμε ποια από τις δύο λύσεις θα ακολουθήσουμε. Οι συζητήσεις θα είναι εντατικές. Στο τέλος της Συνόδου θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού, ανακοίνωσε πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στην βελγική πρωτεύουσα για να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θα εγκαταλείψουν την σύνοδο των Βρυξελλών χωρίς συμφωνία για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.