Φον ντερ Λάιεν για τους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας» - Real.gr

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθεί με τον Στάρμερ στο Λονδίνο στις 24 Απριλίου στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Μέλλον της Ενεργειακής Ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με αναλογικά αντίμετρα κατά των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα συνεργαστεί με τους εταίρους της προς την κατεύθυνση αυτή, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από μία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για να συνεργαστεί στενά με τη Βρετανία στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ ανησυχεί για την παρεμπόδιση των ειρηνευτικών προσπαθειών από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο τις επόμενες ημέρες κατά των δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίνοντας πιθανότατα μια πρώτη σειρά στοχευμένων αντίμετρων σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας έως και 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Reuters.

Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ότι η ΕΕ θα ενωθεί με την Κίνα και τον Καναδά στην επιβολή αντίποινων δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια πρώιμη κλιμάκωση αυτού που ορισμένοι φοβούνται ότι θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να ενεργοποιήσουν από την Τετάρτη ένα νέο πακέτο δασμών 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων, ενώ θα επιβληθούν και «αντίστροφοι» δασμοί 20% σχεδόν στο σύνολο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εξαγόμενων προϊόντων.

