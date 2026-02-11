Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα προσκόμματα που την εμποδίζουν να γίνει πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας - Real.gr

Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα εσωτερικά προσκόμματα για την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να γίνει «πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας» , δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία ημέρα πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, η πρόεδρος της Κομισιόν προέτρεψε για την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την εξαφάνιση κάθε ενός από τα προσκόμματα που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από κεφάλαια άμεσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον χρόνο», είπε απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και προτρέποντας για την συνομολόγηση συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και για την απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters