Φον ντερ Λάιεν: Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς - Real.gr

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν –με έργα και όχι μόνο με λόγια– ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP