Φον ντερ Λάιεν στο Νταβός: Έμφαση στον σεβασμό της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και στη διατλαντική συνεργασία - Real.gr

Διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας.
Ανέφερε εξάλλου πως συζήτησαν για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες με στόχο την «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».
In Davos, I met with a bipartisan delegation from the United States Congress.
We discussed our shared efforts to achieve a just and lasting peace in Ukraine.
This process benefits from strong EU–US coordination, from security guarantees to a pathway to prosperity.
I also… pic.twitter.com/X5IlrcnLy6
