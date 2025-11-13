Φον ντερ Λάιεν: Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία - Real.gr

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τρεις επιλογές για να χρηματοδοτήσουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας, με αποτελεσματικότερη επιλογή ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Άλλες επιλογές είναι να χρησιμοποιήσει η ΕΕ το «περιθώριο» στον προϋπολογισμό της για να συγκεντρώσει κεφάλαια ή να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για να συγκεντρώσουν κεφάλαια τα ίδια, δήλωσε σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η τρίτη επιλογή είναι να έχουμε ένα δάνειο αποζημιώσεων βασισμένο σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Να δώσουμε ένα δάνειο στην Ουκρανία – το οποίο η Ουκρανία θα αποπληρώσει αν η Ρωσία καταβάλλει αποζημιώσεις», δήλωσε.

«Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηριχθούν η άμυνα της Ουκρανίας και η οικονομία της», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν δήλωσε από την πλευρά του σε δημοσιογράφους πριν από τη σημερινή συνεδρίαση με τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ χρειάζεται να ακούσει τις ανησυχίες του Βελγίου αναφορικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Η πρόταση αυτή καθυστερεί λόγω των ανησυχιών του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα απ’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.