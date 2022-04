Φον ντερ Λάιεν: Άμεση απειλή για την ασφάλειά μας η επιθετικότητα της Ρωσίας

Επιπροσθέτως, αναφερόμενη στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι «οι κυρώσεις δεν είναι ποτέ μια αυτόνομη λύση. Είναι ενσωματωμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει διπλωματικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια. Και αυτός είναι ο λόγος που σχεδιάσαμε τις κυρώσεις με τρόπο ώστε να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να επιτύχουμε μια διπλωματική λύση που θα φέρει μια διαρκή ειρήνη».

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα, «θα διαμορφώσουν τις επόμενες δεκαετίες».

«Η απάντησή μας στη σημερινή επιθετικότητα της Ρωσίας θα αποφασίσει το μέλλον του διεθνούς συστήματος και της παγκόσμια οικονομίας» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας ότι «χώρες που πλήττονται από δύο χρόνια πανδημίας, τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές στα σιτηρά, την ενέργεια και τα λιπάσματα ως άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου επιλογής του Πούτιν».

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου δεν θα καθορίσει μόνο το μέλλον της Ευρώπης αλλά και επηρεάσει βαθιά την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και τον υπόλοιπο κόσμο.

Για τον Ινδο-Ειρηνικό είναι τόσο σημαντικό όσο και για την Ευρώπη ότι τα σύνορα τηρούνται» επαναλαμβάνοντας ότι «οι σφαίρες επιρροής απορρίπτονται».

As vibrant democracies, India and the European Union share common values and interests.

But our values are not shared by everyone.

So let's address, jointly, the rising challenges to our open and free societies.

My address @Raisinadialogue ↓ https://t.co/6FMJdeXrW9