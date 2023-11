Φον ντερ Λάιεν: Εφόσον η Ουκρανία ολοκληρώσει τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει «εξαιρετική πρόοδο» και εξήρε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι διεξάγετε έναν υπαρξιακό πόλεμο και ταυτόχρονα μεταρρυθμίζετε βαθιά τη χώρα σας» ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται «στη διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων. Εάν συμβεί αυτό, είμαι πεπεισμένη ότι η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας».

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.

Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR