Φον ντερ Λάιεν: Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώνει

Προχωρήσαμε γρήγορα και αποφασιστικά. Ποτέ δεν θα δεχθούμε τα πλαστά δημοψηφίσματα του Πούτιν ούτε κανενός είδους προσάρτηση στην Ουκρανία. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώνει», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.

We have moved quickly and decisively.

We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.

We are determined to continue making the Kremlin pay.