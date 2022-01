Φον ντερ Λάιεν: Η ανάπτυξη των εμβολίων mRNA οφείλεται στις ευρωπαϊκές αξίες

«Η ανάπτυξη αυτών των εμβολίων οφείλεται στις ευρωπαϊκές αξίες, τόνισε, όπως η ελευθερία της έρευνας, η ελευθερία της επιστήμης και οι ανεξάρτητες επιλογές για τους επενδυτές», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι με τα εμβόλια αυτά «σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό, από ό,τι πριν από δύο χρόνια».

Κάνοντας έναν απολογισμό, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η ΕΕ έχει παραδώσει συνολικά 1,2 δισ. δόσεις εμβολίων στους πολίτες της, ενώ πάνω από το 80% των ενηλίκων στην Ευρώπη είναι διπλά εμβολιασμένοι.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στις εξαγωγές εμβολίων από την ΕΕ, λέγοντας: «αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι είμαστε η μόνη περιοχή στον κόσμο που συνέχισε να εξάγει ή να κάνει δωρεές σε άλλες χώρες». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια δόσεις που παρασκευάστηκαν στην Ευρώπη έχουν παραδοθεί σε 150 χώρες. Σημείωσε, τέλος, ότι η βιομηχανία στην Ευρώπη παράγει περισσότερες από 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κάθε μήνα.

The pandemic showed the power and resilience of democracies.

mRNA vaccines were developed by European scientists.

