Φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν θα αποτύχει, η Ευρώπη και οι αξίες μας θα επικρατήσουν - Τι ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο ένας πόλεμος κατά της Ουκρανίας αλλά ένας πόλεμος κατά των αξιών μας και της οικονομίας μας. Ενας πόλεμος δημοκρατίας κατά του αυταρχισμού. «Ο Πούτιν θα αποτύχει», τόνισε.

Η αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία δεν θα σταματήσει, είπε. Προσφέραμε ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια και επιβάλαμε στη Ρωσία τις σκληρότερες κυρώσεις που υπήρξαν ποτέ. «Ο ρωσικός στρατός παίρνει τσιπ από ψυγεία και πλυντήρια για να συντηρήσει τον εξοπλισμό του», υποστήριξε. «Οι κυρώσεις ήρθαν για να μείνουν», αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.

Europe is united and determined.

We should be proud of that.

We have brought Europe’s inner strength back to the surface.

