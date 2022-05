Φον ντερ Λάιεν προς Ουκρανούς: Το μέλλον της Ευρώπης είναι και δικό σας μέλλον

«Θα προτείνω, στο μέλλον, να δώσουμε στις Επιτροπές Πολιτών το χρόνο και τους πόρους για να διατυπώσουν συστάσεις προτού παρουσιάσουμε ορισμένες βασικές νομοθετικές προτάσεις. Γιατί η δημοκρατία δεν τελειώνει με εκλογές ούτε με συνέδρια. Πρέπει να δουλεύεται, να καλλιεργείται και να βελτιώνεται κάθε μέρα. Το είδαμε σε εκδηλώσεις που έγιναν σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή είναι η εικόνα που θέλω να γιορτάσουμε στις 9 Μαΐου. Μια εικόνα πολύ πιο δυνατή από οποιαδήποτε στρατιωτική παρέλαση που ανεβοκατεβαίνει στους δρόμους της Μόσχας τη στιγμή που μιλάμε. Μια εικόνα που μας θυμίζει να μην παίρνουμε ποτέ ως δεδομένο τι είναι η Ευρώπη και τι σημαίνει. Η Ευρώπη είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο γεννημένο από τραγωδία», προσέθεσε.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν συμπλήρωσε ότι «αυτό το όνειρο λάμπει περισσότερο όχι μόνο εδώ σε αυτό το ιστορικό μέρος. Λάμπει περισσότερο στις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων στο Κίεβο και το Χάρκοβο, την Οδησσό και την Πολτάβα, τη Μαριούπολη και το Μικολάιβ. Λάμπει πιο έντονα στο θάρρος εκείνων των οικογενειών και των νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε καταφύγια, σε μετρό και υπόγεια. Από αυτούς που θρηνούν για τις παράλογες, χωρίς νόημα φρικαλεότητες στην Μπούτσα, στο Ιρπίν και σε κάθε ουκρανικό χωριό και πόλη που χτυπήθηκαν από τον πόλεμο. Λάμπει περισσότερο στα μάτια όλων εκείνων των νεαρών Ουκρανών που έχουν βρει καταφύγιο στην Ευρώπη, ένα σπίτι μακριά από το σπίτι τους. Αυτοί οι άνθρωποι, είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν και να πεθάνουν για το μέλλον τους και για αυτό το όνειρο της Ευρώπης».

«Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω με ένα ειδικό μήνυμα προς τους Ουκρανούς φίλους και την οικογένειά μας. Το μέλλον της Ευρώπης είναι και το δικό σας μέλλον. Το μέλλον της δημοκρατίας μας είναι το μέλλον της δημοκρατίας σας. Πριν από 72 χρόνια ο πόλεμος στην Ευρώπη αντικαταστάθηκε με κάτι διαφορετικό, κάτι νέο. Πρώτα μια Κοινότητα και μετά μια Ένωση. Ήταν η μέρα που ξεκίνησε το μέλλον. Είναι ένα μέλλον που γράφουμε μαζί από τότε, ως αρχιτέκτονες και οικοδόμοι της Ευρώπης. Και η επόμενη σελίδα τώρα γράφεται από εσάς. Από εμάς», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

