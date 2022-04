Φον ντερ Λάιεν: Στην Ινδία για συνομιλίες με επίκεντρο την Ουκρανία το εμπόριο και το κλίμα

Η φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί αύριο με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος δέχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες επισκέψεις και εκκλήσεις άλλων ηγετών της Δύσης, οι οποίοι άσκησαν πιέσεις προκειμένου να κρατήσει αποστάσεις από τη Μόσχα, ιδίως του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ξεκίνησε την επίσκεψή της, σήμερα, απευθυνόμενη σε ένα φόρουμ νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ενώπιον του οποίου συνεχάρη την Ινδία για τον «φιλόδοξο» στόχο της να καλύψει έως το 2030 το 50% των ενεργειακών αναγκών της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Για εμάς, τους Ευρωπαίους, (η σύρραξη στην Ουκρανία) αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση ότι η ανεξαρτησία μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα δεν είναι βιώσιμη», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η μετάβασή μας προς τις τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μονάχα καλή για το περιβάλλον, αλλά αποτελεί επίσης μια στρατηγική επένδυση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», υπογράμμισε η ίδια.

In Europe, Russia's war in Ukraine was a stark reminder that our dependency on Russian fossil fuels is not sustainable.

So our transition to home-grown energy is also an investment in our security. @EU_Commission will present next month a new solar strategy under #RePowerEUpic.twitter.com/IrpoBsvcqT