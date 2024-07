Φον ντερ Λάιεν: Το πρώτο της μήνυμα μετά την επανεκλογή της στο «τιμόνι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ένα «ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης», αλλά και η «αναγνώριση όλων όσων έχουμε προσπαθήσει μαζί», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν. Όπως είπε η ίδια, τον επόμενο μήνα θα επικεντρωθεί στην στελέχωση του κολεγίου των Επιτρόπων της επόμενης πενταετίας και θα αποστείλει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιστολή με την οποία θα ζητά μια γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο. Θα πραγματοποιήσει ακρόαση των υποψηφίων μετά τα μέσα Αυγούστου, είπε, ενώ ζήτησε ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών Επιτρόπων για την επόμενη Επιτροπή.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των λεγόμενων φιλοευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής, η Φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να εργαστεί όσο πιο εντατικά γίνεται με αυτούς που την στήριξαν. Με τις πολιτικές ομάδες που είναι «υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στην ομάδα των Πρασίνων που την στήριξαν. Η πολιτική ομάδα των Πρασίνων, που διαθέτει 53 ευρωβουλευτές, ανακοίνωσε λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ότι θα στηρίξει την επανεκλογή της Φον ντερ Λάιεν.

Κληθείσα να σχολιάσει το «άνοιγμα» που είχε κάνει προς την άκραδεξιά των Ευρωπίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και συγκεκριμένα προς τους ευρωβουλευτές της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι τελικά δεν την στήριξαν, η Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μιλά από μόνο του και δείχνει ότι η προσέγγισή της προς όλα τα κόμματα που είναι φιλοευρωπαϊκά, υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου, ήταν η «σωστή». «Όλοι μαζί εργαζόμαστε για μια ισχυρή Ευρώπη, για την ευημερία της οικονομίας μας, για κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των ευρωπαίων πολιτών με κοινή άμυνα, αλλά κυρίως για την ενίσχυση της Δημοκρατίας μας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Ο συνπρόεδρος των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών που ανήκει στο κόμμα της Τζ. Μελόνι, ο Νικόλα Προκατσίνι, δήλωσε ότι τα «Αδέλφια της Ιταλίας» δεν στήριξαν την Φον ντερ Λάιεν, διοτι αντιβαίνει σε ορισμένες από τις αρχές του κόμματός τους.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των εκλογών σε άλλες χώρες, το σημαντικό είναι να εχουμε μια «ισχυρή Ευρώπη». Όπως είπε, αυτό προϋποθέτει τη μείωση των εξαρτήσεων, την οικοδόμηση συμμαχιών και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε, την τόνωση των δικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων.

Εξάλλου, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι παραμένει ο στόχος για τερματισμό των πωλήσεων ως το 2035, των αυτοκινήτων που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα και πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα κάνει στοχευμένες τροποποιήσεις στην πολιτική για τα αυτοκίνητα για να επιτρέψει τα ηλεκτρικά.

