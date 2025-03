Φονικά Ρίχτερ στη Μιανμάρ: Ψάχνουν με drones επιζώντες στα ερείπια - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνεργεία διάσωσης από το εξωτερικό άρχισαν σήμερα να φθάνουν στη Μιανμάρ προκειμένου να συνδράμουν την έρευνα για ανεύρεση επιζώντων από έναν σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους στη φτωχή χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Μιανμάρ έφθασε τους 1.002, όπως ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική κυβέρνηση, σε μια απότομη αύξηση από τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης για 144 νεκρούς χθες, Παρασκευή.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου ο σεισμός των 7,7 βαθμών ταρακούνησε κτήρια και προκάλεσε την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, εγκλωβίζοντας 30 ανθρώπους στα ερείπια, με 49 να αγνοούνται.

😱 Myanmar deadly quake — over 1,000 dead, missing reported as far as Bangkok The death toll from the powerful earthquake in Myanmar has surged past 1,000. According to the ruling military junta, 1,002 people have been confirmed dead, and 2,376 injured. At least 30 are still… pic.twitter.com/jBWyKK0ayc — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2025

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Ο σεισμός κατέστρεψε δρόμους, γέφυρες και κτίρια στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τη χούντα, ο ανώτατος στρατηγός της οποίας απηύθυνε χθες μια σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια.



ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, EPA

“Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στις πληγείσες περιοχές”, ανέφερε σήμερα η χούντα σε μια δήλωση στα κρατικά ΜΜΕ.

BREAKING: The number of people killed in Myanmar following a powerful earthquake has risen to 1,002, and 2,376 others injured, according to the country’s military government.@CordeliaSkyNews is in Bangkok and has the latest. pic.twitter.com/A5rZOpiOC2 — Sky News (@SkyNews) March 29, 2025

Ομάδα διασωστών από την Κίνα έφθασε στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις σκληρά πληγείσες πολεις Μανταλάι και Ναϊπιτάου, την κτισμένη επί τούτου πρωτεύουσα της χώρας, όπου τμήματα ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών έχουν υποστεί ζημιές.

A rescue team from southwest China’s Yunnan Province arrived at Yangon, Myanmar, early Saturday after a massive earthquake jolted the Southeast Asian country on Friday. pic.twitter.com/X5V1AbBzd4 — China Xinhua News (@XHNews) March 29, 2025

“Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα”

Η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη στέλνουν αεροπλάνα γεμάτα εφόδια και προσωπικό στη Μιανμάρ, που ρημάζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση.

“Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περισσότερη βοήθεια θα ακολουθήσει”, δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα παράσχει αρχική ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων στη Μιανμάρ μέσω διεθνών οργανισμών.



ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, EPA

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεταμένη σχέση με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε περίπου την ώρα του μεσημεριανού φαγητού την Παρασκευή, επηρέασε μεγάλα τμήματα της χώρας, από τις κεντρικές πεδιάδες γύρω από τη Μανταλάι μέχρι τους λόφους Σαν, τμήματα του οποίου δεν τελούν πλήρως υπό τον έλεγχο της χούντας.

Στη Μανταλάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, κάτοικοι και διασώστες προσπαθούσαν να βγάλουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν, προσπαθώντας με περιορισμένα βαριά μηχανικά μέσα να απομακρύνουν μπάζα.

Αφού ανασύρθηκε από κάτω από έναν τοίχο από άλλους κατοίκους, ο Χτετ Μιν Όο, 25 ετών, δήλωσε ότι προσπάθησε να καθαρίσει ο ίδιος τα μπάζα ενός κτηρίου για να διασώσει τη γιαγιά και δύο θείους του — αλλά στο τέλος τα παράτησε.

The death toll from Friday’s earthquake has jumped to 694, with 1,670 people injured, Myanmar’s junta said Saturday. (Photo: Rescue operations in Mandalay: Myanmar Rescue Mandalay) pic.twitter.com/OC9EZCMkoP — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 29, 2025

“Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ζωντανοί κάτω από τα ερείπια”, δήλωσε στο Ρόιτερς, ξεσπώντας σε κλάματα. “Έπειτα από τόσες πολλές ώρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα”.

Ψάχνοντας στα ερείπια ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Η Σούζαν Χιου, επιστήμονας στο Πρόγραμμα Κινδύνου Σεισμών του USGS, δήλωσε στο Ρόιτερς πως είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο αριθμός των θανάτων από τον σεισμό για διάφορους λόγους, περιλαμβανομένης και της χρονικής στιγμής που σημειώθηκε.

Όταν ένας σεισμός σημειώνεται στη διάρκεια της ημέρας, όπως συνέβη στη Μιανμάρ, “οι άνθρωποι είναι ξύπνιοι, έχουν σύνεση, μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα”, είπε.

Στην Μπανγκόκ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, μία αποστολή διάσωσης ενέτεινε σήμερα τις προσπάθειές της να βρει εργάτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια ενός 33ώροφου πύργου που κατέρρευσε.

🇹🇭🇲🇲- Apocalyptic scenes from #Bangkok #earthquake, Thailand. An unknown male is trapped under the rubble of a collapsed structure. pic.twitter.com/pY7bO3XOX0 — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) March 28, 2025

Οι αρχές χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, drones και ειδικά σκυλιά στην προσπάθεια να βγάλουν τους 30 ανθρώπους είχαν εγκλωβιστεί εκεί, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 15 που εξακολουθούν να δείχνουν σημεία ζωής.

“Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους”, δήλωσε στο σημείο ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, όμως η κατάσταση βελτιώνεται σήμερα, είπε.

Η Ουαανπέτς Πάντα καθόταν στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτήριο μαζί με τον σύζυγό της, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και περιμένοντας νέα για τη 18χρονη κόρη τους, που περιλαμβάνεται στους αγνοουμένους.

“Προσευχήθηκα η κόρη μου να είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο”, είπε. “Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάθομαι και να περιμένω”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP