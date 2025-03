Φονικά Ρίχτερ στη ΝΑ Ασία: «Ακούμε να φωνάζουν βοήθεια...» - Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ στέλνουν σωστικά συνεργεία - Real.gr

Διεθνής βοήθεια άρχισε σήμερα να καταφθάνει στη Μιανμάρ, όπου σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα της Μιανμάρ, τουλάχιστον 694 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.670 τραυματίστηκαν. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 144 νεκρούς, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχαν εκφραστεί φόβοι για χιλιάδες θύματα.

Σεισμός 7,7R στη ΝΑ Ασία: Δραματικές ώρες σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη – BINTEO

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η Μανταλέι -η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ- και άλλες περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Δημοσιογράφος του BBC μίλησε με μέλος μιας ομάδας διασωστών, αποτελούμενη από απλούς πολίτες που επιχειρούν στα χωριά της περιοχής Μανταλέι, ο οποίος ανέφερε: «Σκάβουμε με γυμνά χέρια για να βγάλουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι αρκετό για να απεγκλωβίσουμε τα σώματα και όσους έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Οι άνθρωποι ουρλιάζουν ”βοήθεια, βοήθεια”. Νιώθω τόσο ανήμπορος».

