Φονικά Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία: Εκατοντάδες νεκροί, κατέρρευσαν κτίρια, μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Ο κ. Οκτάι διευκρίνισε ότι 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Καχρανμαρμαράς —όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού—, άλλοι 20 στην Οσμάνιγε, 18 στη Σανλιούρφα, 14 στη Ντιγιάρμπακιρ και 13 στην Αντιγιαμάν.

Ο —ακόμη προσωρινός— απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7,8 βαθμών με επίκεντρο τη νότια Τουρκία που έπληξε τομείς της βόρειας Συρίας αυξήθηκε στους 237 νεκρούς και στους 639 τραυματίες, έκανε γνωστό το συριακό υπουργείο Υγείας.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 111 νεκρούς στις περιοχές υπό τον έλεγχο του συριακού καθεστώτος. Δεκάδες άνθρωποι στις περιοχές της βόρειας Συρίας που ελέγχουν οι αντάρτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό.

Σε ανακοίνωσή τους τα Λευκά Κράνη, ομάδα διασωστών που δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, κήρυξαν τις ζώνες αυτές “πληγείσες” και ζήτησαν από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις “να παρέμβουν άμεσα” για να βοηθήσουν τον τοπικό πληθυσμό.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF