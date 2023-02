Φονικά ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία: Πάνω από 5.000 οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Οκτάι δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές καθώς και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με τον Οκτάι, μόνο οχήματα διάσωσης και παροχής βοήθειας επιτρέπεται να κινούνται προς ή από το Χατάι, το Καχραμάνμαρας και το Αντιγιαμάν, τρεις από τις πλέον πληγείσες επαρχίες.

Ο Ορχάν Τατάρ, αξιωματούχος της AFAD, δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως 20.426 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ενώ 5.775 κτίρια έχουν καταστραφεί από το σεισμό, μετά τον οποίο σημειώθηκαν 285 μετασεισμοί.

Τουλάχιστον 1.602 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί στη Συρία από τους φονικούς σεισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι συριακές αρχές και διασώστες που επιχειρούν στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι τουλάχιστον 812 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.449 έχουν τραυματιστεί στις επαρχίες που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Χαλέπι, Λαττάκεια, Χάμα, Ιντλίμπ και Ταρτούς.

Και υπάρχουν φόβοι ότι οι δραματικοί αυτοί αριθμοί θα συνεχίσουν να γίνονται ολοένα βαρύτεροι όσο περνούν οι ώρες και οι ημέρες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γίνονται μέσα στο κρύο, υπό βροχή ή με χιονόπτωση, ενίοτε με γυμνά χέρια, για να σωθεί όποια ζωή γίνεται: όπως αυτή του επτάχρονου παιδιού που ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα στη Χατάι (νότια), στα σύνορα με τη Συρία, μπροστά στα μάτια δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από 20 ώρες τρόμου, με τα πυτζαμάκια του μέσα στη σκόνη.

Η κακοκαιρία στην Ανατολία περιπλέκει τα καθήκοντα των σωστικών συνεργείων και κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες για τους άστεγους, που τουρτουρίζουν μέσα σε σκηνές ή γύρω από φωτιές, τυλιγμένοι με κουβέρτες.

Αργότερα σήμερα αναμένεται να φθάσουν κι άλλα σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό, ιδίως από τη Γαλλία και το Κατάρ. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε χθες στον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «κάθε απαραίτητη βοήθεια».

Χθες αναχώρησαν για την Τουρκία από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με αεροσκάφος C-130 ομάδα 21 πυροσβεστών της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, με δυο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό όχημα, 5 γιατροί και διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας. Η ελληνική αποστολή επιχειρεί σε πόλη κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

