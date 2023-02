Φονικά Ρίχτερ σε Τουρκία-Συρία: Ξεπέρασαν τους 16.000 οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία

Τραγωδία δίχως τέλος σε Τουρκία και Συρία, όπου αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς. Μάχη με τον χρόνο και το ψύχος δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία ξεπερνά τους 16.000 νεκρούς, σύμφωνα με νέα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια, εν μέσω ψύχους. Στην Τουρκία έχουν χάσει τη ζωή τους 12.873 άνθρωποι, ενώ στη Συρία άλλοι 3.162, σύμφωνα με τις αρχές και ιατρικές πηγές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16.035.

Drone footage shows the scale of devastation in Hatay, Turkey after deadly earthquakes devastated the country and Syria. The death toll from the quakes is now over 5,000. pic.twitter.com/BoZcp3Nsvk — CBS News (@CBSNews) February 8, 2023

Ο σεισμός 7,8 βαθμών μετέτρεψε την Αντιόχεια, στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, σε μαρτυρική πόλη.

Hatay Turkey drone footage shows devastation near the earthquakes epicenter . #TurkeySyriaEarthquake#TurkeyQuakepic.twitter.com/9Nx59vYQdf — H24 NET (@H24Net) February 9, 2023

«Βρήκαμε τη θεία μου, αλλά όχι τον θείο μου», εξηγεί με πνιγμένη φωνή μια νεαρη κοπέλα. Η πρόσφυγας από τη Συρία, με μαύρη μαντίλα και σαμπό στα πόδια, έχασε οκτώ μέλη της οικογένειάς της στην τραγωδία η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην τουρκική και στη συριακή επικράτεια, κατά τους πιο πρόσφατους προσωρινούς απολογισμούς των θυμάτων.

Στον χώρο στάθμευσης του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης, άλλοι επιζήσαντες προσπαθούν κι αυτοί να αναγνωρίσουν συγγενείς τους ανάμεσα στα παραταγμένα πτώματα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησε χθες βράδυ κάπου 200 θύματα, ορισμένα απλά τυλιγμένα με κουβέρτες, όχι μακριά από τις σκηνές όπου δουλεύει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθε από όλη τη χώρα και, σε κάποιες περιπτώσεις, από το εξωτερικό.

Τουλάχιστον 3.356 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χατάι: σε αυτήν αναλογεί χονδρικά το ένα τέταρτο των νεκρών που έχουν ανασυρθεί ως τώρα στην Τουρκία.

Εξαιτίας του μεγέθους της καταστροφής, ο χώρος στο πάρκινγκ δεν αρκεί πλέον, παρότι είναι πελώριο. Επτά πτώματα έχουν αποτεθεί, αναγκαστικά, πλάι σε κάδο ξέχειλο από σκουπίδια.

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Τριάντα μέτρα πιο κει, το νοσοκομείο, πελώριος όγκος από μπετόν και γυαλί, στέκεται ακόμα όρθιο, όμως οι ρωγμές που χάσκουν στη μία του πλευρά, διακριτές παρά το ότι έχει πέσει η νύχτα, έπεισαν τις αρχές να διατάξουν να εκκενωθεί.

Το εσωτερικό του επίσης υπέστη ζημιές· είναι αδύνατο να εισαχθεί οποιοσδήποτε, ζωντανός ή νεκρός.

Ανώνυμα θύματα

Οι πρώτοι δέχονται φροντίδες μέσα σε κόκκινες και λευκές σκηνές, αφού γίνει διαλογή ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Πολλοί διακομίζονται με ελικόπτερα σε άλλα νοσοκομεία που άντεξαν τους σεισμούς, ιδίως στα Άδανα.

Οι νεκροί αφήνονται στην παγωμένη άσφαλτο.

Πόσοι μεταφέρθηκαν εκεί από τη Δευτέρα; «Πολλοί», απαντά ο Γιτζάν Καϊσεριλί, εθελοντής που ήρθε από την Άγκυρα να βοηθήσει. «Πιθανόν 400, πιθανόν 600», λογαριάζει.

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2 — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Ο άνδρας, με σκούφο και άνορακ, βοηθά τις οικογένειες να βρουν τους δικούς τους και προσπαθεί να τους προσφέρει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη. Έχει να κοιμηθεί δυο μέρες. Ο κόσμος στο πάρκινγκ πάει κι έρχεται ασταμάτητα. Δεξιά του, ένας άνδρας κι ο γιος του, έφηβος με σγουρά μαλλιά, σηκώνουν ένα πτώμα και προχωρούν, απαθείς. Πίσω τους, ένας άνδρας οδηγεί, πολύ σιγά, παλιό μπλε σεντάν.

Βρήκε το πτώμα που αναζητούσε. Το έχει φορτώσει στο πίσω κάθισμα, μέσα σε λευκό νεκρικό σάκο, με ανοικτό το πορτμπαγκάζ, από το οποίο εξέχουν τα πόδια.

Πίσω του, είναι σταθμευμένο βαρύ φορτηγό με ρυμουλκούμενο. Δεν μετέφερε βοήθεια, όπως πολλά που πήραν τον δρόμο για την Αντάκια. Χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των πτωμάτων που δεν αναγνωρίζονται.

«Περίπου το 70% των πτωμάτων εδώ είναι ανώνυμα», υπολογίζει ο Γιτζάν Καϊσεριλί.

Αν δεν αναγνωριστούν μέσα σε 24 ώρες, φορτώνονται στο βαρύ όχημα και καταλήγουν σε ομαδικούς τάφους.

«Μπορούμε να τοποθετούμε πενήντα πτώματα στο εσωτερικό», εξηγεί ο Γιτζάν Καϊσεριλί. «Θα μπορούσαμε να φορτώνουμε περισσότερα, αλλά δεν θέλουμε να τα βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο».

Aποδοκιμασίες στον Ερντογάν

Οργή επικρατεί στην Τουρκία κατά του Ερντογάν, λόγω της διαχείρισης της κρίσης, με τους δυο μεγάλος φονικούς σεισμούς.

Έντονη κριτική ασκείται και από την αντιπολίτευση. «Εάν υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο, αυτός είναι ο Ερντογάν» δήλωσε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αρχηγός του CHP.

Ο Κιλιτσντάρογλου μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν δεν έχει προετοιμαστεί για σεισμό εδώ και 20 χρόνια. Παρόμοιες επικρίσεις διατυπώνουν και πολίτες από σεισμόπληκτες περιοχές, που ρωτούν πού πήγαν οι φόροι που έχουν δώσει από το 1999 για τον σκοπό αυτό.

Ο Τούρκος πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες. Όμως οι κάτοικοι σε πολλές κατεστραμμένες πόλεις εξέφρασαν οργή και απόγνωση για την αντίδραση των Αρχών στον φονικότερο σεισμό που έπληξε την Τουρκία εδώ και δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχική ανταπόκριση στον φονικό σεισμό που έπληξε τη νότια Τουρκία, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν επανέλθει πλέον στο φυσιολογικό. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην επαρχία Καχραμανμαράς κοντά στο επίκεντρο του σεισμού με τις σειρήνες των ασθενοφόρων να ηχούν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι υπήρξαν προβλήματα στους δρόμους και στα αεροδρόμια, αλλά ότι θα βελτιώνεται καθημερινά η κατάσταση.

«Την πρώτη ημέρα αντιμετωπίσαμε κάποια ζητήματα, αλλά μετά τη δεύτερη ημέρα και σήμερα η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε, ανακοινώνοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση θα ενισχύσει με έκτακτο επίδομα 495 ευρώ κάθε σεισμόπληκτη οικογένεια.