Φονικά Ρίχτερ σε Τουρκία-Συρία: Ξεπέρασαν τους 17.000 οι νεκροί - Λιγοστεύουν οι ελπίδες στα συντρίμμια

Τα σωστικά συνεργία στην Τουρκία και τη Συρία συνεχίζουν μέσα σε δριμύ ψύχος και σήμερα τις προσπάθειες να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια, με τις ελπίδες να μειώνονται τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους ήδη περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων από 17.100 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις αρχές των δύο χωρών.

Επισκεπτόμενος την Γκαζιαντέπ (νότια), μια από τις πληγείσες πόλεις της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 14.014 ενώ των τραυματιών ξεπερνά τους 60.000, μόνο για την Τουρκία, ενώ στη Συρία 3.162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς.

Οι πρώτες 72 ώρες είμαι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων, περισσότερο από το 90% των διασωθέντων έχουν εντοπιστεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σημειώνει ο Ίλαν Κέλμαν ερευνητής φυσικών καταστροφών στο University College του Λονδίνου (UCL).

Hatay Turkey drone footage shows devastation near the earthquakes epicenter . #TurkeySyriaEarthquake#TurkeyQuakepic.twitter.com/9Nx59vYQdf — H24 NET (@H24Net) February 9, 2023

Την ώρα που οι επιχειρήσεις συνεχίζονται νύκτα- μέρα, η νέα πτώση της θερμοκρασίας καθιστά εφιαλτική τη ζωή για τους επιζώντες που δεν έχουν πουθενά να πάνε. Στην Γκαζίαντεπ, στην Τουρκία, η θερμοκρασία έπεσε σήμερα νωρίς το πρωί στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Γυμναστήρια, τεμένη, σχολεία και καταστήματα έχουν υποδεχθεί επιζώντες, όμως τα κρεβάτια είναι λίγα και χιλιάδες άνθρωποι περνούν τις νύκτες τους μέσα στα αυτοκίνητά τους ή σε αυτοσχέδια καταλύματα.

“Τα παιδιά μας έχουν παγώσει”, καταγγέλλει ο Αχμέτ Χουσεΐν, πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα κατάλυμα κοντά στο κατεστραμμένο σπίτι του στην Γκαζίαντεπ, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,8 βαθμών.

Drone footage shows the scale of devastation in Hatay, Turkey after deadly earthquakes devastated the country and Syria. The death toll from the quakes is now over 5,000. pic.twitter.com/BoZcp3Nsvk — CBS News (@CBSNews) February 8, 2023

“Καίμε παγκάκια”

“Αναγκαστήκαμε να κάψουμε τα παγκάκια του πάρκου και κάποια από τα ρούχα των παιδιών. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο”, προσθέτει. “Τουλάχιστον θα μπορούσαν να μας έχουν δώσει σκηνές”, τονίζει αναφερόμενος στις τουρκικές αρχές.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες Τετάρτη παραδέχθηκε ότι έγιναν κάποια λάθη στη διαχείριση της καταστροφής, καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις. “Φυσικά υπήρχαν κενά, είναι αδύνατο να είναι κανείς προετοιμασμένος για μια τέτοια καταστροφή”, εκτίμησε.

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Από τη Δευτέρα η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει καμιά δωδεκαριά ανθρώπους για αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες επέκριναν την κυβέρνηση για τη διαχείριση της καταστροφής.

Τουλάχιστον 3.356 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χατάι, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των 12.873 νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Τουρκία. Πρόκειται για τον χειρότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά τον σεισμό του 1999, όταν σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο 17.000 ανθρώπων, εκ των οποίων περίπου 1.000 στην Κωνσταντινούπολη.

Αργή βοήθεια προς τη Συρία

Συνολικά στην Τουρκία και τη Συρία 23 εκατομμύρια άνθρωποι “είναι ενδεχομένως εκτεθειμένοι (μετά τον σεισμό), εκ των οποίων περίπου 5 εκατομμύρια ευάλωτοι”, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στη Συρία έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 3.162 νεκροί, σύμφωνα με τις αρχές και τους διασώστες που δραστηριοποιούνται στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Στις περιοχές όπου η βοήθεια αργεί να φτάσει, οι επιζώντες νιώθουν μόνοι. Στη Τζαντάιρις, μια πόλη που βρίσκεται σε περιοχή της Συρίας υπό τον έλεγχο των ανταρτών, “ακόμη και τα κτίρια που δεν έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές”, εξηγεί ο Χάσαν, ένας κάτοικος.

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2 — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

“Υπάρχουν περίπου 400 με 500 εγκλωβισμένοι κάτω από κάθε πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει και μόλις δέκα άνθρωποι που προσπαθούν να τους απομακρύνουν. Δεν υπάρχουν μηχανήματα”, προσθέτει.

Στο χωριό Μπεσνάγια, στα σύνορα με την Τουρκία, ο Μάλικ Ιμπραΐμ σκάβει χωρίς σταματημό στα ερείπια, αναζητώντας 30 μέλη της οικογένειάς του, που βρίσκονται όλοι στα συντρίμμια. Ήδη έχουν ανασυρθεί δέκα πτώματα.

“Είκοσι άνθρωποι βρίσκονται στα συντρίμμια. Δεν έχω λέξεις, είναι μια καταστροφή. Οι αναμνήσεις μας θάφτηκαν μαζί τους, Είμαστε ένας λαός που έχει πληγεί με όλη τη σημασία της λέξης”, τονίζει ο 40χρονος άνδρας.