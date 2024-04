Φονικά Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους - ΒΙΝΤΕΟ

Στις Φιλιππίνες, η Υπηρεσία Σεισμολογίας εξέδωσε προειδοποίηση για τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών σε πολλές επαρχίες καλώντας τους να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αρκετά μικρά κύματα τσουνάμι έφθασαν σε τμήματα του νομού Οκινάουα στα νότια.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα θύματα βρίσκονταν στην ορεινή, αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στα ανατολικά της χώρας, όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο το σεισμού.

Η σεισμική δόνηση ήταν υποθαλάσσια και σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 77 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, κάποιοι στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στην Χουάλιεν και άλλοι σε σήραγγες που κατέρρευσαν.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι περίπου 60 από τους 77 εγκλωβισμένους βρίσκονται σε σήραγγα βόρεια της πόλης της Χουάλιεν και ότι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους σε άλλη σήραγγα είναι δύο Γερμανοί.

Βίντεο δείχνουν διασώστες με σκάλες να προσπαθούν να απομακρύνουν κατοίκους από τα παράθυρα κτιρίων, ενώ σε άλλα σημεία της Ταϊβάν προκλήθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις.

Στην Ταϊπέι σημειώθηκαν μετασεισμοί με περισσότερους από 50 να έχουν καταγραφεί.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην κινεζική επαρχία Φουτζιάν, ενώ κάτοικος της Σανγκάης δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η δόνηση έγινε και εκεί αισθητή.

HORRIFIC VIDEOS OF MASSIVE #earthquake (7.5 magnitude) WHICH HIT #Taiwan & #japan ARE CIRCULATING EVERYWHERE. #Tsunami MIGHT HIT THEM SOON. Prayers for them ?? pic.twitter.com/w8fusvQPBd