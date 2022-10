Φονικές κατολισθήσεις στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 25 νεκροί, πάνω από 50 αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η καταστροφή χτύπησε τη Λας Τεχερίας έπειτα από τρεις ώρες έντονης βροχόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου. Ποταμοί και παραπόταμοι υπερχείλισαν και κατολισθήσεις λάσπης, βράχων, δέντρων και συντριμμιών κατέβηκαν από τις πλαγιές ορεινών όγκων κι όρμησαν στην πόλη περίπου 50.000 κατοίκων.

Έξι μέτρα ύψος

Η Λας Τεχερίας, περίπου εβδομήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα ολοσχερώς ή εν μέρει από τα ποτάμια λάσπης που κατάπιαν δρόμους κι ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Γιγάντια δέντρα και οχήματα παρασύρθηκαν από ρέμα που έφθανε ως ακόμα και τα έξι μέτρα ύψος και κατέλαβε την κεντρική οδό της Λας Τεχερίας. Άφησε πίσω βράχους, σπασμένα κλαδιά, είδη ιματισμού, λαμαρίνες, σωρούς από άλλα συντρίμμια.

Η Κάρμεν Μελέντες, κάτοικος σε αυτή την πόλη 55.000 και πλέον κατοίκων 55 χρόνια, δήλωσε με απελπισία «η Λας Τεχερίας χάθηκε».

Με δάκρυα στα μάτια, η Λόρις Βερενσουέλα, 50 χρονών, προσπαθούσε ακόμα να χωνέψει τι συνέβη στην πόλη της: «Δεν θα το πίστευα ποτέ πως θα γινόταν (καταστροφή) με τέτοια έκταση».

Κρεοπωλείο που επρόκειτο να ανοίξει σήμερα, έπειτα από δυο χρόνια που παρέμενε κλειστό εξαιτίας της πανδημίας, δέχθηκε πολύ βαρύ χτύπημα. Το κατάστημα, ο εξοπλισμός του, τα ψυγεία του — όλα όσα περιείχε έχουν καλυφθεί από τη λάσπη.

My thoughts & prayers are with the people of #Tejerias#Venezuela after floods and rain killed at least 18 people overnight in a city part of #Aragua My condolences to the victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured #Solidarity ????

pic.twitter.com/lPOZ5f0SeP