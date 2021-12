Φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία: 10 νεκροί, 20.000 εκτοπισμένοι στην πολιτεία Μπαΐα - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua

Οι βροχοπτώσεις που διήρκεσαν σχεδόν μια εβδομάδα πλημμύρισαν σπίτια, υπερχείλισαν ποτάμια, έκοψαν δρόμους στη μέση, κατέστρεψαν γέφυρες και απέκλεισαν πόλεις και χωριά. Η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές ήταν δύσκολη. Την Κυριακή, πάνω από 200 πυροσβέστες και στρατιωτικοί έσωσαν πολίτες που κινδύνευαν με τη βοήθεια δύο ελικοπτέρων.

7 dead, thousands displaced due to heavy Rains in Brazil: The rains, caused by an extratropical cyclone, were localized in the southern region of Bahia last week, intensifying on Saturday, Dec 11, leaving parts of the area flooded & causing

The rainstorms left several towns & rural areas completely isolated, making it difficult for relief teams to reach them. On Sunday, more than 200 military firefighters rescued people in affected communities with the support of two helicopters.

