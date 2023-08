Φονικές πλημμύρες στην Κίνα: Στους 29 οι νεκροί - Δρόμοι στις λάσπες, καταστροφές σε σπίτια - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας και των πλημμυρών που προκάλεσε στο Πεκίνο στα τέλη του περασμένου μήνα, ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα οι αρχές.

Άλλες τουλάχιστον 14 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας.

As of Thursday, 29 people were killed and another 16 people were still missing in disasters triggered by torrential rains in north China's #Hebei Province. Rescue efforts are still underway, local authorities said at a press conference on Friday. pic.twitter.com/MXM10XwNgE