Φονικές πυρκαγιές στη Αυστραλία συνοδεύονται από καύσωνα και πολύ ισχυρούς ανέμους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Οι καταστροφικές συνθήκες για τις πυρκαγιές είναι οι χειρότερες δυνατές», ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

«Πρόκειται για τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Με δεδομένο ότι έχουμε εκτάσεις με τόσο ενεργές πυρκαγιές, δημιουργείται μια συνταγή που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και για μια πολύ επικίνδυνη ημέρα», πρόσθεσε.

Σχεδόν 100 πυρκαγιές μαίνονταν το Σάββατο το απόγευμα (τοπική ώρα) σε ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία, με έξι να έχουν χαρακτηριστεί σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης. Περίπου 10.000 έκτακτο προσωπικό θα εργάζεται σε ολόκληρη την πολιτεία.

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα η τοπική αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην πολιτεία όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν δρόμοι.

«Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη ημέρα να ξεκινήσετε τις διακοπές σας», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο άνεμος αναμένεται να αλλάξει και να ενισχυθεί στα 90 χιλιόμετρα την ώρα, με τον Φιτζσίμονς να τονίζει ότι αυτό αρχικά θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, όμως στη συνέχεια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας.

