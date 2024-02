Φονικές πυρκαγιές στη Χιλή: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

«Έχουμε προκαταρκτικές πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, περίπου δέκα», ανακοίνωσε η Σοφία Γκονσάλες Κορτές, η αντιπρόσωπος του κράτους στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο (κεντρική Χιλή).

Ο χιλιανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε «να διατεθούν όλα τα απαραίτητα μέσα» για την καταπολέμηση των πυρκαγιών που επεκτείνονται στις κεντρικές και τις νότιες περιοχές της λατινοαμερικανικής χώρας.

Οι πυρκαγιές επεκτείνονται κυρίως στις τουριστικές περιφέρειες Βίνια ντελ Μαρ και Βαλπαραΐσο, όπου απειλούν εκατοντάδες κατοικίες και οι αρχές προχώρησαν στην υποχρεωτική εκκένωση περιοχών.

Μόνο στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, η φωτιά έκαψε 4.800 στρέμματα, σύμφωνα με το Conaf, το εθνικό γραφείο δασών της Χιλής.

Distressing moments were experienced this afternoon in Troncal Sur in Ruta #VillaAlemana and #ViñadelMar due to the forest fires that affect the Valparaíso Region, shocking images show the severity and magnitude of these incidents. pic.twitter.com/8IeC31QrlU