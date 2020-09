Φονικές πυρκαγιές στο Όρεγκον των ΗΠΑ καταστρέφουν πόλεις, φόβοι για πολλά θύματα - Τρεις νεκροί από τη φωτιά στην Καλιφόρνια -BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Η κοινότητα Ντιτρόιτ στο κεντρικό Όρεγκον στην κοιλάδα Σαντιάμ, το Μπλου Ρίβερ και η Βίντα στην παράκτια κομητεία Λέιν, το Φοίνιξ και το Τάλεντ στο νότιο Όρεγκον ουσιαστικά καταστράφηκαν, δήλωσε η Μπράουν σε συνέντευξη Τύπου.

Ένα 12χρονο αγόρι και η γιαγιά του πέθαναν σε μια πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στην κοινότητα της Λίον της κοιλάδας Σαντιάμ, περίπου 50 μίλια νότια του Πόρτλαντ, ανέφερε το KOIN6, επικαλούμενο την οικογένεια, η οποία είπε ότι η μητέρα του αγοριού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

This footage captures the devastation caused by an ‘unprecedented fire event’ in Oregon this week. The fires have forced the evacuation of multiple cities and a state of emergency has been declared in the region. pic.twitter.com/IXXCq6Jv4g