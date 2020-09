Φονικές πυρκαγιές στο Όρεγκον: Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Από τον Αύγουστο δεκάδες πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη σχεδόν 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης στο Όρεγκον, την Καλιφόρνια και την Πολιτεία της Ουάσιγκτον, ρημάζοντας μικρές πόλεις, χιλιάδες σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον 34 άτομα.

Drone footage shows the extent of devastation from the Almeda Fire in Talent, Oregon, this week. Wildfires have burned approx 1M acres total in Oregon, and an estimated 40,000 people have been evacuated pic.twitter.com/LNooTBdQvI