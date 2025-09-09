Φονική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη - Real.gr

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τη χθεσινή φονική επίθεση σε προάστιο της Ιερουσαλήμ.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα το πρωί χθες , Δευτέρα (…), κοντά στη διασταύρωση του οικισμού Ραμότ», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ χθες σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ