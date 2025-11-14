Quantcast
Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι - Real.gr
real player

Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι

08:45, 14/11/2025
Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι

Κατολίσθηση την οποία πιστεύεται ότι προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, ενώ άλλοι τουλάχιστον 21 αγνοούνται, στο μεγάλο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Η κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, χθες Πέμπτη το βράδι, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

Η παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη, συνέχισε ο κ. Μουχάρι, διευκρινίζοντας πως το έδαφος είναι ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες. Στην περιοχή στάλθηκαν βαριά μηχανήματα για να διευκολυνθεί το εγχείρημα.

Στις αρχές της εβδομάδα, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο.

Εξήγησε ότι σε τομείς του αρχιπελάγους αναμένονταν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφές».

Στην Ινδονησία είναι συχνές οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, που κατά κανόνα εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ κηρύχτηκαν αγνοούμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

07:41 14/11
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

07:58 14/11
Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ

Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ

08:52 14/11
Επιχείρηση «Endgame»: Πώς Europol και ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν στην Αττική τον «εγκέφαλο» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Επιχείρηση «Endgame»: Πώς Europol και ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν στην Αττική τον «εγκέφαλο» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

08:55 14/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11

Ροή Ειδήσεων

Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ

Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ

10:00 14/11
Καραχάλιος για Καμμένο: «Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα»

Καραχάλιος για Καμμένο: «Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα»

10:00 14/11
Μπρατάκος: Η κατάργηση του ορίου των 150€ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Η κατάργηση του ορίου των 150€ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις

09:51 14/11
Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:45 14/11
Ωρες αγωνίας για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Η έκκληση του πατέρα του

Ωρες αγωνίας για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Η έκκληση του πατέρα του

09:36 14/11
Ποδοσφαιριστές στην Κολομβία... ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Ποδοσφαιριστές στην Κολομβία... ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

09:32 14/11
Τραγωδία: Νεκρός άντρας μετά από τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Τραγωδία: Νεκρός άντρας μετά από τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

09:18 14/11
Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

09:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved