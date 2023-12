Φονική κακοκαιρία σε Ουρουγουάη - Αργεντινή - ΒΙΝΤΕΟ

Ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, που εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στα θύματα», μετέβη χθες Κυριακή στην Μπαΐα Μπλάνκα.

Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα «εμείς, οι Αργεντινοί, κατορθώνουμε πάντα να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας», επιδεικνύοντας «την ανθεκτικότητα και την αλληλεγγύη μας», είπε.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως θα μπορέσετε να επιλύσετε αυτή την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τους υπάρχοντες πόρους», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος στην Μπαΐα Μπλάνκα, όπου η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και αναφέρθηκαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας ανέμων που «ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα», σύμφωνα με τις αρχές, παρότρυνε χθες τους κατοίκους να αποφεύγουν να κυκλοφορούν στους δρόμους καθώς «παραμένουμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».

Τα θύματα παρακολουθούσαν αγώνα της ομάδας μπάσκετ Bahiense del Norte, με την οποία προπονείτο άλλοτε το παγκόσμιο αστέρι του μπάσκετ Μανού Τζινόμπιλι.

Ο βετεράνος πρωταθλητής δήλωσε «περίλυπος για αυτό που ζουν η ομάδα μου, η πόλη μου και η περιοχή μου», μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Μορένο, 40 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κλαδί δέντρου που τσάκισε και παρέσυρε ριπή ανέμου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε κηρύξει «πορτοκαλί» συναγερμό στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Έντρε Ρίος, Κόρδομπα και Σάντα Φε (κεντροανατολικά), εν αναμονή κατακρημνίσεων ως και 130 χιλιοστών, «κίτρινο» συναγερμό σε άλλες έξι επαρχίες, ενώ προέβλεπε πως καταιγίδες θα επέλαυναν προς βορρά.

Οι άνεμοι προκλήθηκαν από «μεγάλη μάζα θερμού και υγρού αέρα η οποία ενεργοποιήθηκε από το πέρασμα ψυχρού μετώπου», χωρίς πάντως κάποια συγκεκριμένη σύνδεση με το —συνεχιζόμενο— φαινόμενο Ελ Νίνιο, εξήγησε ο μετεωρολόγος Λέο ΝτεΜπενεντίκτις.

Ζημιές και στην πρωτεύουσα

Argentine President Javier Milei has visited the town of Bahia Blanca, where 13 people died during a strong storm over the weekend. The neighboring country of #Uruguay also reported 2 deaths after strong wind gusts swept in from the southeast. #Argentina#PlanetMatterspic.twitter.com/OKVWtqW3Cx