Φονική πτώση λεωφορείου σε ποταμό στη Ρωσία: Δεκαεννέα νεκροί

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του ότι το λεωφορείο, που είχε ξεκινήσει από την πόλη Σρέτενσκ και κατευθυνόταν στην πόλη Τσίτα, 6.320 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, έπεσε από τη γέφυρα στον ποταμό Κουένγκα γύρω στις 09:38 ώρα Μόσχας (08:38 ώρα Ελλάδας).

At least 15 dead as passenger bus falls from bridge in Russia pic.twitter.com/NFklDr7G0X