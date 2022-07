Φονική σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από το Λας Βέγκας – Τουλάχιστον 4 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Piper PA-46 ετοιμαζόταν να προσγειωθεί όταν συγκρούστηκε με το Cessna 172, σύμφωνα με την FAA.

Σε εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια ενός εκ των δύο αεροσκαφών.

VIDEO: Victor Reza captured video of the crash that happened between two planes at North Las Vegas Airport. There are reports that there are no survivors.

Story: https://t.co/0y1dEodxFdpic.twitter.com/0begF2Douh