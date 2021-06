Φονική σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν - Πάνω από 30 νεκροί και 50 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua-AFP-Reuters

Σύμφωνα με τον κ. Τουφέιλ, υπήρχαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι μέσα στο ένα από τα βαγόνια στα οποία δεν έχουν μπορέσει να μπουν μέλη των σωστικών συνεργείων.

Οι πληροφορίες για τον τρόπο που σημειώθηκε το δυστύχημα είναι ακόμη αντιφατικές. Κατά μία εκδοχή, ο ένας συρμός εκτροχιάστηκε και ο δεύτερος έπεσε πάνω του. Κατά μια δεύτερη, ο ένας συρμός είχε ακινητοποιηθεί στις σιδηροτροχιές, όλες οι προσπάθειες των ελεγκτών να επικοινωνήσουν με δεύτερο που ακολουθούσε απέτυχε και σημειώθηκε η σύγκρουση.

Στον τόπο του δυστυχήματος εκτός από τα σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει μονάδες της παραστρατιωτικής δύναμης των Rangers με βαριά μηχανήματα.

Τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν εκτελούσαν τα δρομολόγια Millat Express (Καράτσι-Σαργκόντα) και Sir Syed Express (Καράτσι-Ραβαλπίντι).

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα είναι συχνά στο Πακιστάν, που κληρονόμησε χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροτροχιών και συρμών από την εποχή της αποικιοκρατίας, όταν επικυρίαρχη δύναμη ήταν η Βρετανία.

Τον Οκτώβριο του 2019, τουλάχιστον 75 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιβατικό συρμό ο οποίος εκτελούσε δρομολόγιο από το Καράτσι προς το Ραβαλπίντι.

Το 2016, σύγκρουση συρμών στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

